Bedolla y Federación unen esfuerzos por la comunidad migrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 15:26:19
Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Con la firma de un convenio realizado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Financiera para el Bienestar del Gobierno federal, la comunidad migrante de Michoacán y sus familias recibirán apoyos en el envío de remesas y descuentos en establecimientos comerciales del estado. 

El gobernador destacó que con este convenio se unen las tarjetas Finabien y Orgullo Michoacano, a través de la cual los migrantes podrán enviar sus remesas y recibir descuentos en pagos de agua, predial y condonación en multas y recargos en 72 municipios que se han incorporado a este programa, así como en 113 empresas como hoteles, restaurantes, farmacias y tiendas de abarrotes, pertenecientes a cámaras y organismos empresariales donde destaca la Coparmex, Covechi y Canirac. 

“Quien tenga la tarjeta Finabien y le hagan su transferencia bancaria desde Estados Unidos, sus dólares van a valer más y no van pagar el impuesto del uno por ciento a las remesas” refirió Ramírez Bedolla. 

Además, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la puesta en marcha de esta tarjeta que brinda beneficios directos a los michoacanos y sus familias, traduciéndose en apoyos reales y económicos. 

Mientras que, Edgar Horacio Esquivel Martínez, director de la Red Sucursales de Financiera para el Bienestar (Finabien), explicó que esta tarjeta bancaria está destinada a los migrantes que no pueden tener acceso a una cuenta bancaria en Estados Unidos, la cual se otorga en cualquiera de los 53 consulados en el país del norte y en línea, brindado un mejor tipo de cambio del dolar a pesos mexicanos. 

Además, destacó que el Gobierno de México restituirá el impuesto del uno por ciento de las remesas, de hasta 400 dólares al mes, como una forma de apoyo directo para los migrantes que aún no cuenten con la tarjeta, misma que en México puede tramitarse en cualquiera de las 81 sucursales de Financiera para el Bienestar. 

Acompañaron al gobernador, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez; el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García; el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; la diputada federal migrante, Roselia Suárez Montes de Oca; la diputada local, Jaqueline Avilés Osorio y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Roberto Santillán Ferreyra.

