Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 10:09:02

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo el compromiso de reforzar acciones inmediatas con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en colaboración con instituciones federales, organismos autónomos y de seguridad pública, para localizar a sus familiares.

En sesión de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, el mandatario informó que la próxima semana se aperturará el laboratorio forense para la identificación de cuerpos que operará la Fiscalía General del Estado.

Adelantó además, que a principios de diciembre quedará instalado el Centro Estatal de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda (Inmediata), en las instalaciones del C5 de Morelia y, próximamente, en otros municipios de Michoacán.

Explicó que para su funcionamiento, habrá personal capacitado que estará coordinado con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Gobernación para agilizar la localización de personas desaparecidas.

Por su parte, las y los representantes de colectivos de búsqueda de personas, agradecieron al gobernador su interés, tras mencionar la necesidad de brindar apoyo a quienes integran sus colectivos y capacitar a elementos de seguridad pública, entre otros.