Bedolla visita la terminal automatizada de contenedores del Puerto de Qingdao en China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 10:49:52

Qingdao, Shandong, China, 18 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recorrió la terminal automatizada para el manejo de contenedores del Puerto de Qingdao del Grupo Portuario de Shandong, mismo que mantiene comercio y rutas marítimas con el puerto de Lázaro Cárdenas y donde tan solo el año pasado movilizó alrededor de 30 millones de contenedores.

El mandatario adelantó que en próximos días se formalizará el hermanamiento entre el estado de Michoacán y de Shandong para establecer comunicación abierta y constante en comercio y atracción de inversión.