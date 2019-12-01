Bedolla verifica equipo especializado antibombas de la Guardia Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 15:21:06
Morelia, Michoacán, 29 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla verificó el equipo antibombas del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, una fuerza de clase mundial, profesional y altamente capacitada para atender emergencias en Michoacán. 

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y del capitán del grupo antiexplosivos, Carlos Roberto Gómez Ruiz, el mandatario destacó que el equipamiento fortalece las tareas de detección, extracción y desactivación de artefactos con el propósito de salvaguardar la integridad de la población. 

Ramírez Bedolla expuso que los aparatos para la detección de explosivos se complementan con otras herramientas, como el binomio canino, equipo de rayos X, de radiocomunicación y sistemas para la extracción de detonantes, así como uso de drones, con los que se realizan labores de reconocimiento remoto. 

Subrayó la coordinación que existe con instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE) y los equipos nacionales antibombas, por lo que reiteró su compromiso de apoyar a este agrupamiento de élite ante los desafíos que enfrenta la entidad. 

El Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil inició operaciones en diciembre de 2023, cuenta actualmente con 22 agentes altamente capacitados por especialistas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

