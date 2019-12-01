Bedolla sabe que Fabiola Alanís es la única con fuerza para Morena en 2027

Fecha: 9 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Hay frases que definen un momento político, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lo dijo sin rodeos: “Seré el último gobernador porque en Michoacán la próxima será gobernadora".

El escenario no pudo ser más claro, ya que frente a miles de personas que acompañaron a Fabiola Alanís en su primer informe legislativo, Bedolla reconoció públicamente que la diputada es el perfil mejor calificado para sucederlo. Y con otra frase contundente: “Tienes con qué, y yo te voy a apoyar”, dejó establecido un compromiso político que cambia el rumbo de la conversación en el estado. 

Ese momento se convirtió en un virtual destape. Porque más allá de los discursos, lo que se vio fue un liderazgo con la fuerza de convocar multitudes, con el respaldo de liderazgos nacionales y con el reconocimiento del gobernador en funciones. 

Y es que Bedolla sabe que sin la fina y decidida operación política de Fabiola Alanís en el Congreso, ninguna de sus iniciativas importantes habría prosperado  o su plan Morelos habría naufragado. 
Porque Alanís tiene kilometraje en la autopista de la política y cuenta, además, con la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien también le entregó buenas cuentas en este primer año legislativo.  

El mensaje es inequívoco: la transformación en Michoacán ya tiene continuidad asegurada, y tiene rostro de mujer. Fabiola Alanís no solo encabeza un proyecto político; encarna la esperanza de un estado con justicia, igualdad y oportunidades reales.

