Bedolla presenta iniciativa de reforma ambiental; Guardián Forestal será constitucional

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, envió al Congreso local una iniciativa de reforma en materia ambiental con la que el Guardián Forestal tendrá ahora carácter constitucional y con la que se combatirá la mafia inmobiliaria en materia agropecuaria, entre otras acciones.

Destacó que esta propuesta, que forma como parte de los compromisos establecidos en el Plan Morelos y ahora engarzado al Plan Michoacán, permitirá que el estado cuente con la mejor legislación en la materia, ya que los gobiernos futuros tendrán la obligación de mantener el uso del Guardián para el cuidado de los bosques.

Ramírez Bedolla señaló que, con esta reforma constitucional de primer orden, Michoacán será el primer estado del país en regular operaciones con bienes inmuebles bajo criterios ambientales, es decir que, para todo lo relacionado con la compra, venta, disposición, comodato o regularización de predios, se deberá acreditar su situación ambiental de manera obligatoria.

“Ahora habrá una opinión ambiental certificada en el Registro Público de la Propiedad enlazado con el Guardián Forestal. Esto enfrentará a toda la mafia inmobiliaria de predios rurales, rústicos y huertas de compra-venta en materia agropecuaria. Esto nos permitirá que, quien compre un bien, sepa la carga ambiental que ya tiene ese predio”, expuso.

Mientras que el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, agregó que, en esta iniciativa, entregada por el mandatario al diputado Abraham Espinoza Villa, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso local, se le otorga al Estado la obligación de prevenir, investigar, sancionar y remediar los daños ambientales, promover el desarrollo y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos.

Además, indicó que, al elevarse a nivel constitucional, se establecería la obligatoriedad de reparar o compensar el daño ambiental causado, y se incorporarían herramientas modernas como el geoprocesamiento y análisis de datos espaciales que permiten una gestión más precisa y transparente del territorio, garantizando información pública, transparente y accesible.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la magistrada Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán; la diputada presidenta de la comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Sandra Arreola Ruiz; el fiscal del estado, Carlos Torres Piña; entre otras autoridades federales y estatales; representantes de organizaciones y de los sectores productivo y ambiental; investigadores y académicos.