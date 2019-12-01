Bedolla le debe la gubernatura "al pueblo", afirmó Juan Pablo Celis

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:48:08

Morelia, Michoacán, a 8 de julio 2026.– El diputado local Juan Pablo Celis Silva descartó que el exalcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, sea el candidato a la coordinación estatal de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y el responsable del triunfo de Bedolla.

Cuestionado sobre si Alfredo Ramírez Bedolla le debe la gubernatura a Raúl Morón, Celis Silva respondió, que fue gracias a la ciudadanía.

"Se lo debe al pueblo, al origen, a la fortaleza, a los principios y al pueblo de Michoacán", señaló en entrevista.

El legislador morenista aseguró que, en la construcción del movimiento en la entidad, Ramírez Bedolla ya trabajaba en la fundación de Morena antes de que se sumaran figuras como Leonel Godoy Rangel y Raúl Morón Orozco.

"Antes de que llegara el profe Morón y Leonel Godoy, Alfredo Ramírez Bedolla ya estaba haciendo asambleas. Bedolla recibió a Morón y Godoy y les hizo la invitación en el 2015. Es al revés", afirmó.

El diputado dijo que, mientras Morón contendía como candidato a presidente municipal bajo otra administración estatal, ellos ya buscaban el registro de Morena en Michoacán.

Ante la versión de que Raúl Morón sería el aspirante a la coordinación estatal

respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Celis Silva descartó esa lectura.

"No creo yo creo que la presidenta está enfocada en lo que es trascendental para el país y bueno pues fue una opinión que considera ella de acuerdo a un contexto en que se viene hablando de los fraudes electorales", declaró.

Sin mencionar nombres, el exdirigente estatal de Morena también se refirió a la actitud de algunos actores políticos señalando que hay quienes optan por una postura de victimización.

"Hay quien está cómodo desde un papel de víctima. Yo creo que es mejor ponernos desde el papel de echados para adelante. Mis respetos a quien haga política de otra forma", concluyó.