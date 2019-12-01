Bedolla inaugura macroglorieta de Villas del Pedregal, un espacio para la convivencia al poniente de Morelia

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la macroglorieta de Villas de Pedregal, la cual cuenta con una inversión 100 por ciento estatal de 20 millones de pesos para el rescate de este espacio público al poniente de Morelia.

El mandatario estatal explicó que esta obra que se prometió hace 7 meses hoy es una realidad y cuenta con 13 mil 250 metros cuadrados de intervención. Destacó que además es un vaso regulador donde se filtra el agua de lluvia, por lo que es importante dejar un espacio natural y solo aprovechar las partes que no afecten el flujo natural del agua.

También resaltó las obras que ya se han efectuado como el Paso Catrinas, el plantel del Icatmi y la recientemente inaugurada avenida del Molcajete, un camino de concreto hidráulico que conecta con la tenencia de San Nicolás Obispo, esto con la intención de que se construyan ciudades más humanas, habitables, donde se pueda vivir con dignidad.

Además enfatizó que vienen muchos proyectos más para Villas del Pedregal dentro del Plan Michoacán, como el hospital IMSS de alta especialidad, que contará con 260 camas y será más grande que el de Charo. Tendrá una inversión de 3 mil 500 mdp, y arranca el primer trimestre del 2026. Destacó que para enero se inaugurará la secundaria técnica que se está construyendo en el fraccionamiento.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías detalló que el espacio beneficiará a 25 mil habitantes de la zona y cuenta con una cancha de futbol 7, juegos infantiles, gimnasio y foro al aire libre, mesas de ajedrez, circuitos de calistenia, guías pododáctiles y luminarias solares.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad recordó que el bienestar urbano no es un privilegio es un derecho humano, y este gobierno construye ciudades donde se pone a la gente en primer lugar.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado, Giulianna Bugarini; el diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Joanna Moreno Manzo; la secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Daniela de los Santos; así como diputados locales, funcionarios estatales y municipales y vecinos de Villas del Pedregal.