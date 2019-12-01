Bedolla envía su solidaridad, tras manifestación en Uruapan a un año de homicidio de Carlos Manzo 

Bedolla envía su solidaridad, tras manifestación en Uruapan a un año de homicidio de Carlos Manzo 
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 16:20:34
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Pátzcuaro, Michoacán, a 1 de noviembre del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla envió su solidaridad absoluta tras la manifestación que se llevó a cabo en la ciudad de Uruapan, a un año del homicidio del ex alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal reconoció que se trató de un día difícil pero también señaló que hay avances importantes en la investigación, misma por la que ya hay 34 detenidos.

“La fiscalía ha hecho una gran labor, el secretario Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, la Fiscalía General de la República, todos, hay una gran coordinación y se está trabajando, seguiremos en eso”.

Cabe señalar que según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a la marcha asistieron cerca de dos mil 500 personas, incluidas algunas de Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Ciudad de México.

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