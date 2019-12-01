Bedolla encabeza encuentro con militancia de Morena en región Oriente

Bedolla encabeza encuentro con militancia de Morena en región Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 16:33:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- El gobernador, como fundador y consejero nacional de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo un encuentro con militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la región Oriente del estado para llamar a la unidad y reforzar el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de la soberanía nacional y en el desarrollo.

Junto con el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, y otros liderazgos del partido, Ramírez Bedolla recordó los orígenes de lucha, resistencia civil y pacífica del movimiento de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador y que ahora continúa la presidenta Sheinbaum en beneficio de todos los mexicanos. 

Comentó que en Michoacán se integraron más de 2 mil 500 comités en defensa de la Cuarta Transformación, por lo que llamó a mantenerse firmes en este movimiento y visitar las comunidades, ejidos y recorrer cada casa, para refrendar el apoyo a la presidenta y a sus acciones que han beneficiado a los sectores sociales más vulnerables y necesitados. 

“No somos de escritorio, somos de territorio y el movimiento tiene mucho de qué presumir: programas sociales para adultos mayores, becas para estudiantes y jóvenes, justicia laboral para maestras y maestros, apoyo y reconocimiento a las comunidades indígenas, y otros con los que en Michoacán hemos logrado que más de 400 mil michoacanos salgan de la pobreza”.
 
Añadió que por eso recorrerá todo el estado para llevar el mensaje de seguir firmes en unidad nacional y refrendó su compromiso con el desarrollo del estado sin deuda pública, con trabajo honesto, austeridad, sin corrupción y cero impunidad.

Finalmente, compartió que en esta región del estado se construye la autopista Tuxpan-Zitácuaro y se edificará el nuevo hospital de alta especialidad del IMSS en Zitácuaro, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Lomas de San Pablo en Jacona, Michoacán 
Hombre de la tercera edad fallece al interior de una unidad de Qrobus sobre avenida Corregidora 
Sujeto cae de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero en el municipio de Querétaro; se encuentra grave
Localizan sin vida a un hombre en un lote baldío de la colonia Las Fuentes en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Madre pide clemencia al mayor capo de Michoacán: suplica la liberación de su hijo de 16 años, entregado a la delincuencia por policías municipales desde octubre
Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos
Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija
Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena
Comentarios