Bedolla cumple y entrega al pueblo de Uruapan el puente vehicular Carlos Manzo 

Uruapan, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cumplió con el pueblo de Uruapan al inaugurar el paso superior vehicular Carlos Manzo, en la zona conocida como “La Hielera”, una obra que transforma y moderniza a la ciudad económicamente más importante de Michoacán, con una inversión estatal de 381 millones de pesos, sin contratar deuda pública.

Ante la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, el mandatario destacó que este puente elevado, que cuenta con una ubicación estratégica, es una muestra clara de que su gobierno humanista construye obras pensadas en el bienestar de las personas, pero que también beneficia a cerca de 30 mil vehículos que transitan diariamente, resolviendo un problema histórico de tránsito que generaba conflictos vehiculares.

“Ha sido llamado así en honor a un hombre que dejó huella en Uruapan: Carlos Manzo; que destacó como un luchador incansable por las causas de su pueblo, un líder que supo representar el sentir de mucha gente, comprometerse con su tierra y defender siempre la voluntad popular. ¡Que viva Carlos Manzo!”, expresó Ramírez Bedolla.

El gobernador detalló que el paso superior elevado amplía su capacidad vial a ocho carriles, con un sistema de videovigilancia conectado al C5; mientras promueve la convivencia, el deporte y la recreación de las familias uruapenses con un parque lineal en su bajopuente que motiva el urbanismo social al dar vida a nuevos entornos con mobiliario, arte y espacios comunes.

“Con esta obra se recuperan hasta 20 minutos que antes se perdían en el tráfico. Ahora, los trabajadores podrán volver más temprano a casa o llegar más temprano al trabajo; los estudiantes llegarán más rápido a clases y las familias pasarán momentos juntos en este parque lineal. Gracias a acciones como estas en Uruapan la transformación se vive”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que el paso superior vehicular fue construido con altos criterios de seguridad estructural, durabilidad y diseño; recalcó que su sistema incorpora elementos antisísmicos, certificados bajo estrictos estándares internacionales.

En tanto, la alcaldesa Grecia Quiroz García agradeció al gobernador por nombrar al puente elevado con el nombre del expresidente municipal, Carlos Manzo. “Me siento muy honrada y contenta, para nosotros es seguir recordando el gran trabajo y el gran líder que fue para el municipio de Uruapan”, dijo.

Mientras que el subsecretario de Gobierno, Juan Manzo Rodríguez, expresó que con esta obra del Gobierno estatal se recordará al expresidente municipal, Carlos Manzo “Es un recordatorio permanente de todas las víctimas, pero también es la muestra de que con trabajo y voluntad podemos tener un Uruapan mejor”, manifestó.

En su bajopuente, el paso vehicular cuenta con 2 mil 627 metros cuadrados de áreas de recreación para el disfrute de las familias uruapenses, con skatepark, gimnasio al aire libre, ciclovía y juegos infantiles, así como cruces seguros, luminarias solares, áreas verdes, banquetas amplias y dos grandes esculturas del artista uruapense Javier Marín.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; la legisladora federal, Araceli Mendoza Arias; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; el artista Javier Marín Gutiérrez; representantes y líderes de los sectores empresarial, de la construcción, educativo y de movimientos sociales; entre otras autoridades estatales y municipales, y población beneficiada.