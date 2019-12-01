Bedolla consolida la educación básica en Michoacán y perfila un salto sin precedentes a nivel medio y superior

Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- En Michoacán, la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas escolares aumentó en los últimos cinco años, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que consolida a la población michoacana con educación básica completa y perfila un mayor acceso al nivel medio superior y superior, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario señaló que contar con una mayor preparación técnica y universitaria fortalecerá sin duda el desarrollo del estado, ya que disponer de perfiles mejor capacitados genera condiciones de mayor equidad social, fomenta la inversión regional y abre mejores oportunidades de empleo para las familias michoacanas.

“Estos resultados que hoy nos otorga un órgano autónomo como el Inegi ratifican que vamos en la ruta correcta; recuperar la tranquilidad en los planteles y asegurar que la niñez no abandone sus estudios es la mejor inversión para el futuro de Michoacán”, afirmó.

Una comparación de los resultados del Censo 2020 y la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi revela que en la entidad incrementó el promedio de escolaridad a media superior, es decir que la población michoacana pasó de 8.6 a 9.2 años de estudio.

Además, la secretaria de Educación del Estado, Patricia Flores Anguiano, informó que la asistencia escolar aumentó en todos los niveles educativos. En niñas y niños de tres a cinco años pasó de 60.5 a 72.1 por ciento y en menores de seis a 14 años de 90.7 a 93.9 por ciento; mientras que en jóvenes de 15 a 24 años de 38.1 a 41.8 por ciento.

Ramírez Bedolla subrayó que las políticas públicas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por su administración están teniendo efectos positivos, como las becas para estudiantes de todos los niveles educativos, los pagos a docentes en tiempo y forma, los últimos cuatro ciclos escolares completos y en general la recuperación de la rectoría de la educación.