Bedolla clausura cuarto ciclo escolar completo en Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 10 de julio del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio por concluido el ciclo escolar 2025-2026, que representa el cuarto año consecutivo en tener un periodo educativo completo, sin tomas ni paros prolongados que afecten a la educación de las infancias de Michoacán.

En el marco de la ceremonia celebrada en la Escuela Primaria “José Vasconcelos” de Morelia, el mandatario estatal manifestó a los estudiantes que cada año escolar representa un camino de esfuerzos, aprendizaje y crecimiento, en el cual ampliaron sus conocimientos, desarrollaron habilidades, compartieron experiencias que serán fundamentales para su vida.

“La educación comienza en casa, se fortalece en la escuela y se sostiene en la comunidad”, dijo a los presentes al reconocer los esfuerzos de los padres de familia que acompañan los trabajos educativos fuera de las aulas, al auxiliar en tareas y demás labores extramuros.

Ramírez Bedolla destacó la labor de los docentes, pues con el apoyo de los más de 73 mil trabajadores de la educación, dijo, se ha logrado la permanencia en las aulas, pero a su vez, recalcó, se ha hecho justicia laboral a todos ellos, con trámites administrativos que durante décadas estaban frenados, pero también al acumular ya el pago puntual de 114 quincenas y prestaciones.

“El derecho a la educación es hoy una realidad que día a día transforma Michoacán”, señaló Patricia Flores Anguiano, encargada del despacho de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE); consideró que durante la administración de Ramírez Bedolla se ha puesto el corazón de la transformación en la educación. Destacó que hoy gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia cerca de 842 mil niñas y niños reciben alguna beca del programa universal.

En este sentido, destacó que cerca del 40 por ciento de los docentes han sido beneficiados con algún trámite de justicia laboral, como pueden ser recategorizaciones, reubicaciones, incremento de horas, una promoción, formatos únicos de personal, etc.