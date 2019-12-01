Bedolla, cercano a autogobiernos; lleva audiencia pública a Donaciano Ojeda

Bedolla, cercano a autogobiernos; lleva audiencia pública a Donaciano Ojeda
Zitácuaro, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- La audiencia pública del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llegó a Donaciano Ojeda, en el municipio de Zitácuaro, una de las 48 comunidades indígenas con autogobierno de Michoacán, donde atendió de manera directa las necesidades de sus habitantes y de localidades cercanas como Francisco Serrato, San Cristóbal y Carpinteros. 

Acompañado por su gabinete legal y ampliado, autoridades municipales y comunales, y por la diputada local, Emma Rivera Camacho, el mandatario recibió peticiones en materia de agua, campo, medio ambiente, migración, educación, economía y obras, entre otras solicitudes de los pueblos de esta región, quienes lo recibieron con una ceremonia tradicional indígena. 

“Procuramos darles respuesta positiva en todo lo que podamos, siempre con un trato digno”, manifestó Ramírez Bedolla, quien, en este marco, entregó visas de turista del programa Reencuentro Familiar de la Secretaría del Migrante, para que personas mayores se reencuentren con sus familiares en Estados Unidos, después de años, e incluso décadas, de no verse. 

Habitantes de la comunidad de San José Curahuango, entregaron al mandatario artesanías de la región, como muestra de agradecimiento por el impulso que ha dado a los autogobiernos indígenas. 

Acompañaron al gobernador el presidente del concejo de autogobierno de Donaciano Ojeda, Armando Carmona Guzmán; Amancio Sánchez, de Francisco Serrato; Adrián García, de San Cristóbal; y Juan Luis Sánchez, de la localidad de Carpinteros.

