Bedolla celebra 50 años de la siderúrgica ArcelorMittal, impulsora de la industria en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 21:45:30

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- En el 50 aniversario de la siderúrgica ArcelorMittal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció en esta industria acerera y sus trabajadores, la visión de desarrollo y el impulso a la economía en la región y en todo el país.

Comentó que sin la planta de ArcelorMittal (antes Sicartsa,1976); la ciudad de Lázaro Cárdenas y su puerto no existirían, y ahora el estado es el principal productor de acero en México tras 50 años de aprovechamiento a los yacimientos de hierro en la costa michoacana.

El CEO de ArcelorMittal México, Víctor M. Cairo, informó que a través de esta industria se han invertido en la región más de 22 mil millones de dólares y el año pasado, fue la primera empresa certificada en fabricación de acero mexicano, siendo el principal empleador de Michoacán.

Además aseguró que entre los retos futuros está el concretar mayores inversiones en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en otros estados del país.

En el evento, también participó el diputado federal y secretario general del Sindicato de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia y acompañaron al gobernador los secretarios de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez.