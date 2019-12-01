Uruapan, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que fueron instalados filtros fitosanitarios que operarán las 24 horas del día en las localidades de Opopeo, Copetiro y Tocumbo, y que se reforzaron los ya existentes en los municipios de Uruapan, Jiquilpan y Zinapécuaro, para evitar la entrada de plagas que afecten los cultivos de aguacate en Michoacán.

Desde uno de los dos puntos de inspección ubicados en Uruapan, y acompañado por el subsecretario de Gobierno, Juan Daniel Manzo Rodríguez, así como por inspectores federales y estatales, el mandatario explicó que en estos cercos se revisan a detalle los cargamentos de fruta destinados a la exportación y al mercado nacional y estatal.

Ramírez Bedolla señaló que, en coordinación con el Gobierno de México, se acordó fortalecer dichos filtros con la presencia de más personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Michoacán y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el respaldo de elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil.

El gobernador destacó que la entidad cuenta con una sólida vocación agrícola y se mantiene como el principal agroexportador de aguacate, industria que genera miles de empleos y una importante derrama económica.

“Es muy importante tener todo en orden respecto a la verificación sanitaria para evitar el ingreso de plagas a Michoacán; sabemos que existe el riesgo del gusano barrenador, por eso las revisiones serán más exhaustivas para garantizar que los cargamentos estén libres de cualquier afectación”, subrayó.

Por su parte, Manzo Rodríguez añadió que se trabaja en la capacitación de los inspectores del Senasica, quienes mantendrán vigilancia en los filtros fitosanitarios las 24 horas del día.