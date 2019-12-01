Bedolla atribuye encharcamientos en paso Catrinas a falta de drenaje pluvial en Morelia

Morelia, Michoacán, a 06 de junio del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que los encharcamientos registrados en días pasados en el paso Catrinas no son consecuencia de una falla en la infraestructura del bajo puente, sino de la falta de colectores, alcantarillas y obras de drenaje pluvial en la zona alta del poniente de Morelia. Explicó que el agua desciende desde las faldas del cerro del Quinceo, principalmente de áreas como La Concepción, arrastrando lodo, piedras y basura que terminan por obstruir las bocas de tormenta.

En rueda de prensa, el mandatario estatal señaló que la solución definitiva requiere la construcción de un sistema adecuado para conducir las aguas pluviales en la parte alta de la ciudad, ya que actualmente el escurrimiento superficial concentra grandes volúmenes de agua en el bajo puente. Agregó que su administración ya trabaja en acciones para reconfigurar los canales superiores y disminuir el impacto de las lluvias en este punto de la capital.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, indicó que existen vialidades y desarrollos urbanos que fueron construidos sin la infraestructura hidráulica necesaria, además de que modificaciones realizadas en algunos fraccionamientos alteraron el cauce natural de las escorrentías, lo que ha contribuido a las inundaciones en la zona.

Ramírez Bedolla informó que las labores de limpieza realizadas tras las lluvias recientes han permitido retirar cerca de 170 toneladas de grava, tezontle y otros residuos acumulados en el paso Catrinas para restablecer su funcionamiento. Asimismo, hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura en la vía pública, al advertir que los desechos sólidos bloquean alcantarillas y drenajes, lo que agrava los encharcamientos durante la temporada de lluvias.