Bedolla abre circulación del distribuidor vial de Tacícuaro

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla abrió la circulación vehicular del distribuidor de Tacícuaro, que conecta con uno de los segmentos del segundo anillo periférico de Morelia, el cual se construye actualmente para mejorar la movilidad en beneficio de más de 30 mil vehículos que diariamente transitan por la zona poniente de la ciudad.

El mandatario detalló que, como parte de una primera etapa, se habilitaron 400 metros de vialidad que mejorarán el tránsito para las personas que vienen o se dirigen hacia la región Lacustre del lago de Pátzcuaro, a días de la celebración de Noche de Muertos. Asimismo, anunció que a finales de noviembre se inaugurará el tramo La Estancia-Tacícuaro.

“Decidimos abrirlo para dar oportunidad de una vía alterna fuerte e importante a la que conocemos como salida a Pátzcuaro, porque por aquí llegamos a Quiroga y a Pátzcuaro, y tener dos vías es importante antes del gran festejo de Noche de Muertos”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que el puente del distribuidor vial supera los 9 metros de altura y cuenta con iluminación mediante luminarias solares, garantizando así un tránsito mucho más seguro para todos los usuarios.

“Es un distribuidor vial que estará conectando uno de los segmentos del segundo anillo periférico, es muy importante porque es una de las entradas principales a Morelia”, resaltó Zarazúa Sánchez, al puntualizar que beneficiará a miles de habitantes de la zona poniente de la capital michoacana.

Asistieron al evento el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado, María Elena Huerta Moctezuma; el diputado local, Juan Pablo Celis Silva; la legisladora local, Giulianna Bugarini Torres; el presidente de la CMIC delegación Michoacán, Alejandro Vargas Acosta; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia, Joanna Moreno Manzo; autoridades estatales y municipales, y habitantes beneficiados.