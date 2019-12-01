Bedolla abre carriles superiores del Paso La Hielera; agilizará el tránsito de 30 mil vehículos diarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 15:57:37

Uruapan, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aperturó a la circulación cuatro carriles superiores del puente elevado “Paso La Hielera”; infraestructura que en 45 días será inaugurada y que contempla un parque lineal con jardineras, skatepark, gimnasio al aire libre y bancas, entre otros.

El mandatario detalló que en esta obra se invirtieron 381.5 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales, sin generar deuda pública, lo cual es el resultado del manejo financiero ordenado y transparente.

Explicó que el puente beneficiará a 356 mil habitantes de una de las ciudades más grandes de la entidad, la cual requería de dicha obra para agilizar la movilidad en la zona, ya que se estima que diariamente transitan alrededor de 30 mil vehículos.

En tanto, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, manifestó que el puente comprende casi 500 metros de largo y una estructura metálica donde se utilizaron mas de mil toneladas de acero.

Resaltó que, además de los cuatro carriles superiores, las laterales contarán con dos carriles cada una en concreto, con lo que se garantiza una amplia durabilidad.

Detalló que el parque lineal que se desarrolla en el bajopuente, contará con 2 mil 627 metros cuadrados de construcción, un espacio diseñado para el esparcimiento de los habitantes de zonas colindantes.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; la directora del Instituto del Transporte, María Elena Huerta Moctezuma; la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias: las y los diputados Giulianna Bugarini Torres, Ana Belinda Hurtado Marín, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Juan Pablo Celis Silva, Nalleli Julieta Pedraza Huerta y Melba Albavera Padilla.