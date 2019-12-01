Bedolla abre a la circulación puente de distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro

Bedolla abre a la circulación puente de distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 21:14:54
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Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla abrió a la circulación uno de los puentes del distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro, en el sentido del libramiento a la calzada La Huerta, que dará solución vial y seguridad a usuarios y habitantes de la zona sur de Morelia. 

El mandatario informó que como parte de esta obra donde se invierten 380 millones de pesos se construye otro puente que conectará al periférico con la salida a Pátzcuaro, el cual quedará concluido próximamente para agilizar el tránsito y ofrecer una vialidad ágil y segura. 

Ramírez Bedolla destacó que el distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro se construye con material de alta calidad que garantiza su vida útil por varios años por parte de una empresa moreliana, con lo que se impulsa la generación de empleos y el desarrollo económico de la capital. 

“Esta obra tiene la mejor ingeniería, está construida con concreto hidráulico y acero; está muy bien diseñada por parte de una empresa moreliana porque estamos apostando a nuestro ingenio y a que el empleo se quede en Michoacán”, indicó. 

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que se trata de una obra de 617 metros de largo, con una altura de más de 15 metros y que para su edificación se necesitaron 352 toneladas de acero estructural. Además, tiene garantizada su conservación y mantenimiento hasta el último día de esta administración.

Acompañaron al gobernador el secretario de Finanzas, Luis Navarro García; diputadas y diputados federales y locales; representantes del sector empresarial; entre otras autoridades estatales y municipales, así como habitantes beneficiados.

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