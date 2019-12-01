Becas universales, hito en educación, considera Bedolla; estamos cumpliendo, afirma

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 11:30:41

Morelia, Michoacán, a 10 de julio del 2026.- El programa de becas universales son un hito en educación, pues hoy más de 800 mil estudiantes de todos los niveles educativos reciben algún apoyo para que sigan con sus estudios, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal destacó que en Michoacán cerca de 842 mil alumnos, desde primaria hasta universidad o tecnológicos, reciben algún apoyo o beca, gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De esta manera, reconoció el respaldo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir con buenos resultados en el ámbito educativo.

“Es un hito histórico en favor de la educación y hay que agradecérselo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con eso garantizamos que alumnas, alumnos, desde que entran a primaria, tengan garantizada la educación con un apoyo en becas hasta el nivel tecnológico o universitario”.

Tras dar por concluido el periodo escolar 2025-2026, cuarto ciclo completo, Ramírez Bedolla consideró ello un logro de constancia, disciplina, pero sobretodo de respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, al recordar que, por ejemplo, se han pagado puntualmente 114 quincenas.