Bautista Tafolla denuncia que continúan las extorsiones a comerciantes en Uruapan

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 17:31:34

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- Carniceros, tortilleros y comerciantes de otros giros siguen siendo víctimas de extorsión en Uruapan, afirmó el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien cuestionó que las denuncias no hayan detenido las amenazas.

El legislador aseguró que desde hace más de un año reporta un número telefónico utilizado para extorsionar a comerciantes, pero que las llamadas continúan. “Eso es inaudito, es impresionante. Yo llevo más de un año reportando un teléfono que extorsiona a carniceros, a tortilleros, y siguen extorsionando desde el mismo número”, declaró.

Bautista Tafolla expresó su inconformidad por la falta de resultados frente a este delito y sostuvo que la extorsión persiste pese a la presencia de corporaciones de seguridad. “La extorsión no se ha acabado, nunca se ha acabado. Estamos esperando a que se acabe”, señaló.

También recordó que, recientemente, negocios que fueron atacados a balazos en Uruapan, hechos que, dijo, reflejan la persistencia de la violencia y las amenazas contra la actividad comercial.

El diputado añadió que la inseguridad afecta a distintos sectores de Michoacán y mencionó el desplazamiento de campesinos y productores limoneros, el cierre de empaques y los homicidios en varios municipios. Dijo que esperan resultados del Plan Michoacán, aunque insistió en que, en Uruapan, las extorsiones siguen afectando a comerciantes de diversos rubros.