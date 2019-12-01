Barragán y Giuliana Bugarini estarían siendo medidos este fin de semana para definir coordinación de la 4T en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 15:59:35

Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre de 2026.- Los rumores apuntan a que Morena estaría levantando encuestas para conocer quién cuenta con mayor respaldo ciudadano y podría encabezar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación.

En medio de la intensa disputa interna de Morena por la definición de la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Morelia, ha comenzado a circular la versión de que este fin de semana Juan Carlos Barragán y Giuliana Bugarini estarían siendo medidos a través de encuestas.

De acuerdo con los rumores que han trascendido en los círculos políticos, ambos perfiles formarían parte de un ejercicio de medición que buscaría conocer el nivel de aceptación, posicionamiento y respaldo ciudadano con el que cuentan rumbo a la definición de quién encabezará los trabajos de la 4T en la capital michoacana.

La posible realización de estas encuestas elevaría las expectativas entre los grupos políticos de Morena, particularmente porque Barragán y Bugarini se han mantenido entre los perfiles más visibles en la contienda interna por la coordinación municipal.

Por un lado, Juan Carlos Barragán ha construido una presencia política importante en Morelia; mientras que Giuliana Bugarini destaca por su trayectoria legislativa y su responsabilidad al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el levantamiento de estos estudios demoscópicos, la pregunta ya comienza a tomar fuerza en Morena: ¿quién encabezará la cuarta transformación en Morelia?

El resultado de esta posible medición podría ofrecer señales importantes sobre el rumbo de la definición interna del partido en la capital michoacana.