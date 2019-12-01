Barragán va por hospitales veterinarios gratuitos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 16:30:45

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán anunció que impulsará la creación de hospitales veterinarios gratuitos en Morelia, con el objetivo de garantizar atención digna para los animales de compañía y apoyar a las familias que no cuentan con recursos para cubrir servicios veterinarios.

Barragán señaló que el abandono y la falta de atención médica para perros y gatos es una realidad creciente en la ciudad, por lo que es urgente fortalecer la infraestructura pública en materia de salud animal, esterilización y prevención.

“No podemos seguir normalizando que miles de animales estén enfermos, en la calle o sin atención. Cuidarlos también es una responsabilidad social”, expresó.

El legislador subrayó que esta propuesta no solo busca atender a animales en situación de calle, sino también a familias que no cuentan con recursos para dar seguimiento a enfermedades, tratamientos o atención médica para sus mascotas.

“Hay miles de hogares donde las mascotas son parte de la familia, pero simplemente no hay dinero para atenderlas cuando se enferman. Ahí también debe estar el apoyo”, afirmó.

Barragán destacó que estos hospitales permitirían ofrecer consultas, vacunación, esterilización y atención básica gratuita, contribuyendo no solo al bienestar animal, sino también a la salud pública y a la reducción de la sobrepoblación.