Barragán va contra el engaño digital en Michoacán; propone regular a influencers

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 13:39:50

Morelia, Michoacán, a 5 de abril de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán busca regular la publicidad en redes sociales y evitar que influencers, creadores de contenido y empresas promuevan productos o servicios sin informar claramente cuándo existe un pago o patrocinio.

La propuesta busca que toda publicidad digital derivada de una relación comercial sea identificada de forma clara y visible, protegiendo así a las y los consumidores de información falsa o manipulada.

Barragán advirtió que en México ya se han presentado casos de productos milagro, inversiones engañosas y cursos fraudulentos difundidos en redes sociales, causando pérdidas económicas y afectaciones a la salud de muchas personas.

“Lo que parece una recomendación sincera muchas veces es publicidad pagada, y cuando eso no se informa, se engaña a la gente”, señaló.

El legislador aclaró que la iniciativa no busca censurar, sino garantizar transparencia, responsabilidad y protección al consumidor en el entorno digital.

Finalmente, destacó que esta reforma pondría a Michoacán en sintonía con medidas ya existentes a nivel federal para frenar abusos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el comercio digital.