Barragán respalda el mensaje de Sheinbaum, la corrupción no se tolera, se denuncia en la 4T

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 16:25:10

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán respaldó el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Michoacán, al destacar que el combate a la corrupción es un principio de la Cuarta Transformación.

Barragán señaló que la autoridad moral de un movimiento que busca transformar al país se construye con honestidad, congruencia y compromiso con el pueblo, por lo que no puede haber espacio para la corrupción en la vida pública.

“La autoridad moral viene de la honestidad y quien gobierna debe hacerlo con principios, sin privilegios y de cara al pueblo”, sostuvo.

El legislador afirmó que la confianza ciudadana no se exige ni se impone, se gana todos los días con honestidad. Por ello, consideró fundamental que quienes forman parte de la Cuarta Transformación actúen con responsabilidad y estén a la altura de los principios que dieron origen al movimiento.

“La honestidad es nuestra fuerza y la confianza del pueblo es nuestra mayor responsabilidad. La transformación se defiende con principios, no solamente con discursos”, concluyó.