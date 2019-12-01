Barragán respalda el mensaje de Sheinbaum, la corrupción no se tolera, se denuncia en la 4T

Barragán respalda el mensaje de Sheinbaum, la corrupción no se tolera, se denuncia en la 4T
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 16:25:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán respaldó el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Michoacán, al destacar que el combate a la corrupción es un principio de la Cuarta Transformación.

Barragán señaló que la autoridad moral de un movimiento que busca transformar al país se construye con honestidad, congruencia y compromiso con el pueblo, por lo que no puede haber espacio para la corrupción en la vida pública.

“La autoridad moral viene de la honestidad y quien gobierna debe hacerlo con principios, sin privilegios y de cara al pueblo”, sostuvo.

El legislador afirmó que la confianza ciudadana no se exige ni se impone, se gana todos los días con honestidad. Por ello, consideró fundamental que quienes forman parte de la Cuarta Transformación actúen con responsabilidad y estén a la altura de los principios que dieron origen al movimiento.

“La honestidad es nuestra fuerza y la confianza del pueblo es nuestra mayor responsabilidad. La transformación se defiende con principios, no solamente con discursos”, concluyó.

Más información de la categoria
Fallece hombre tras ser baleado en Uruapan, Michoacán
Condenan a una mujer por violencia de género en la Sierra Gorda de Querétaro
Adulto mayor pierde la vida al interior de Plaza Las Américas de Querétaro
Vuelca camioneta en la carretera a Tequisquiapan 
Más información de la categoria
París, champaña y millones en contratos: Taddei anuncia su renuncia al INE en medio del escándalo por proveedores
Felipe Macías toma el timón del PAN estatal de Querétaro y saca el colmillo rumbo al 2027
Sheinbaum entrega apoyos sociales y supervisa obras en Colima y Michoacán
Bajo amenazas y con control de la canasta básica: así operaría presunta red de extorsión en Guerrero