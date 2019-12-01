Barragán respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía y la no intervención

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- El diputado local Juan Carlos Barragán expresó su total respaldo y apoyo a la postura firme y clara de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, frente a los hechos recientes ocurridos en Venezuela, reiterando el compromiso histórico de nuestro país con la defensa de la soberanía de los pueblos y el principio de no intervención.

Barragán destacó que la posición expresada por la presidenta reafirma la política exterior mexicana basada en el respeto al derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, principios consagrados tanto en la Constitución como en la Carta de las Naciones Unidas.

“México tiene una tradición diplomática clara y coherente. Respaldamos plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en su llamado a rechazar cualquier forma de intervención extranjera. La soberanía no se negocia y la paz no se construye con invasiones ni acciones unilaterales”, señaló el legislador.

El diputado subrayó que la historia de América Latina demuestra que la intervención externa nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera, y que solo los pueblos pueden decidir libremente su destino, su forma de gobierno y el uso de sus recursos.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum al colocar a México como un país congruente, defensor de la paz, la cooperación internacional y el respeto entre naciones, principios indispensables para enfrentar los desafíos globales del siglo XXI.