Barragán refuerza la protección a la niñez con reforma aprobada en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:27:13
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- En el marco de su Primer Informe Legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez informó sobre la aprobación de una de sus reformas más importantes en materia de seguridad y protección de la niñez.

La iniciativa establece la obligación para hoteles, moteles y lugares de hospedaje de solicitar identificación oficial y acreditar el parentesco cuando una persona ingrese acompañada de menores de edad.

El objetivo, explicó Barragán, es prevenir delitos como la trata de personas, el secuestro y el secuestro virtual, entre otros ilícitos que atentan contra la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes.

“Lo más importante es proteger a la niñez. Hoy podemos decir con orgullo que esta reforma ya es una realidad en Michoacán. Ahora toca a los prestadores de servicios aplicar la ley de manera estricta, porque la seguridad de nuestras hijas e hijos no se negocia”, señaló el legislador moreliano.

Barragán recordó que quienes incumplan con la disposición enfrentarán sanciones que van desde la suspensión de la licencia hasta cárcel, por lo que llamó a las y los empresarios del sector a actuar con responsabilidad y compromiso social.

Finalmente, el diputado michoacano reiteró que seguirá impulsando reformas con sentido social, cercanas a la gente y orientadas a proteger a los sectores más vulnerables, convencido de que “cuando se protege a la niñez, se garantiza un mejor futuro para toda la sociedad”.

