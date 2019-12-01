Barragán refuerza la protección a la niñez con reforma aprobada en Michoacán

Barragán refuerza la protección a la niñez con reforma aprobada en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 18:30:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- En el marco de su Primer Informe Legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez informó sobre la aprobación de una de sus reformas más importantes en materia de seguridad y protección de la niñez.

La iniciativa establece la obligación para hoteles, moteles y lugares de hospedaje de solicitar identificación oficial y acreditar el parentesco cuando una persona ingrese acompañada de menores de edad.

El objetivo, explicó Barragán, es prevenir delitos como la trata de personas, el secuestro y el secuestro virtual, entre otros ilícitos que atentan contra la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes.

“Lo más importante es proteger a la niñez. Hoy podemos decir con orgullo que esta reforma ya es una realidad en Michoacán. Ahora toca a los prestadores de servicios aplicar la ley de manera estricta, porque la seguridad de nuestras hijas e hijos no se negocia”, señaló el legislador moreliano.

Barragán recordó que quienes incumplan con la disposición enfrentarán sanciones que van desde la suspensión de la licencia hasta cárcel, por lo que llamó a las y los empresarios del sector a actuar con responsabilidad y compromiso social.

Finalmente, el diputado michoacano reiteró que seguirá impulsando reformas con sentido social, cercanas a la gente y orientadas a proteger a los sectores más vulnerables, convencido de que “cuando se protege a la niñez, se garantiza un mejor futuro para toda la sociedad”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Dictan sentencia de 16 años de prisión a Lorenzo Antonio “N”; culpable de abuso sexual en contra de una menor de edad
Más información de la categoria
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
91 por ciento de egresados de Medicina de la UMSNH acreditan examen EGEL con testimonio de desempeño sobresaliente o satisfactorio
Activo operativo para localizar a los responsables del homicidio de un policía en Uruapan, Michoacán: SSP
El fantasma del VIH regresa con fuerza: más de 12 mil mexicanos infectados en los últimos nueve meses.
Comentarios