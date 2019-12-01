Barragán impulsa ley para frenar engaños en redes tras casos de sueros en Sonora y fraudes en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 11:54:07

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Los casos recientes de sueros vitaminados que provocaron la muerte de varias personas en Sonora, así como el de personas defraudadas por la supuesta venta de autos en Morelia, evidencian que el engaño digital ya no es un tema menor ni aislado, advirtió el diputado Juan Carlos Barragán.

Ante esta realidad, el legislador insistió en la importancia de su iniciativa para regular la publicidad engañosa en redes sociales y establecer reglas claras para influencers, creadores de contenido, agencias y empresas que promocionan productos o servicios sin informar de manera transparente cuando existe un pago, patrocinio o interés comercial.

“Hoy una mentira en redes puede costarle a una familia su salud, su patrimonio o sus ahorros. Por eso no podemos seguir tratando este tema como si fuera algo menor”, señaló Barragán.

Explicó que muchas publicaciones que parecen recomendaciones personales, consejos sinceros o experiencias reales, en realidad forman parte de estrategias comerciales que no siempre se informan con claridad y que, en muchos casos, terminan afectando a quienes confían en ese contenido.

El diputado hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso del Estado para revisar con seriedad esta iniciativa, enriquecerla y respaldarla, a fin de que Michoacán pueda convertirse en pionero a nivel nacional en la regulación de este fenómeno.