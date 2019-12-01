Barragán fortalece el diálogo y construye la unidad en Morena Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 11:59:15

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026. Con la convicción de que la unidad es el camino para transformar Morelia, Juan Carlos Barragán, sostuvo encuentros con Marco Polo Aguirre y Osvaldo Ruiz, con quienes compartió reflexiones sobre el futuro de la ciudad.

Barragán destacó que el verdadero liderazgo se demuestra con la capacidad de escuchar, dialogar y encontrar coincidencias.

“Las diferencias políticas son legítimas, pero no deben impedirnos trabajar por objetivos compartidos. Morelia necesita acuerdos, responsabilidad y una visión colectiva. La unidad se construye con confianza y trabajo mano a mano”, expresó.

El legislador señaló que estos encuentros permiten compartir preocupaciones y reconocer que cada trayectoria y experiencia puede aportar a la construcción de una agenda común para atender los principales desafíos de la capital, como la seguridad, el agua, la movilidad y los servicios públicos.

Subrayó que lo más importante es que la transformación llegue a Morelia, que regrese la esperanza a las familias y que la ciudad deje atrás años de gobiernos panistas que han marcado a las colonias con abandono, inseguridad y falta de oportunidades.

“Morelia necesita que sumemos capacidades y experiencias, porque los grandes desafíos de nuestra ciudad no se resuelven desde un solo equipo, sino trabajando juntos”, concluyó.