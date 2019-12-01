Barragán encabeza intención de voto y opiniones positivas en Morelia: Datamétrica

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- La más reciente medición de Datamétrica confirma que Juan Carlos Barragán se mantiene como el perfil más competitivo rumbo a la presidencia municipal de Morelia, al colocarse en el primer lugar de intención de voto y ser, además, el aspirante de Morena con la mejor percepción ciudadana.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, si hoy fueran las elecciones para la alcaldía de Morelia, Juan Carlos Barragán obtendría el 39% de la intención de voto, superando ampliamente a sus competidores. El segundo lugar registra el 24%, lo que representa una ventaja de 15 puntos porcentuales para el legislador moreliano.

La medición también revela que Barragán cuenta con la mejor evaluación entre las y los aspirantes de Morena, al alcanzar un 44% de opiniones positivas, el porcentaje más alto del estudio, y el mejor saldo de percepción entre los perfiles analizados.

Asimismo, el estudio muestra que Morena es el partido con mayor respaldo ciudadano en Morelia, con un 40% de afinidad partidista, muy por encima del resto de las fuerzas políticas, lo que fortalece las posibilidades del movimiento de consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en la capital michoacana.

La encuesta fue hecha en domicilios a personas mayores de 18 años con credencial para votar de Morelia del 10 al 12 de julio.