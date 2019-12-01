Barragán denuncia corrupción y engaños del gobierno de Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 12:33:06

Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez denunció que el gobierno panista de Alfonso Martínez le volvió a fallar a la gente de Morelia, luego de que se confirmara la suspensión de las 12 obras del Presupuesto Participativo, en las que se invertirían 24 millones de pesos.

Barragán recordó que a principios de año el Ayuntamiento promovió estas obras como un ejercicio ciudadano para decidir en qué invertir el dinero público, pero hoy se cancela su ejecución “por la misma corrupción y el mal manejo de los recursos que caracterizan a esta administración”.

“Lo vuelvo a decir con claridad, el Ayuntamiento de Alfonso Martínez apesta a corrupción. Solo saben pedir créditos, pero no resuelven un solo problema; vuelven a mostrarle a la gente que solo saben mentir y además decir que fue por falta de proyectos de habla de la mala ejecución de los programas desde el inicio”, señaló el legislador morenista.

El diputado lamentó que este sea el segundo año consecutivo que se suspenden las obras del presupuesto participativo, afectando directamente a colonias y comunidades que confiaron en el proceso.

“La excusa de siempre será que hubo recorte de dinero federal, pero lo que no dicen esos recursos los tienen comprometidos para pagar los créditos que el propio ayuntamiento ha solicitado”, mencionó.

Barragán enfatizó que Morelia necesita un gobierno honesto, transparente y eficiente, que escuche y cumpla, no uno que oculte información y juegue con las expectativas de la ciudadanía.

“El dinero del pueblo debe regresar al pueblo, no perderse en los malos manejos del Ayuntamiento panista”, concluyó.