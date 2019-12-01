Bancada de Morena plantea agenda para revisión del paquete económico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 14:15:20

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre 2026.- El Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura del estado de Querétaro presentó una serie de propuestas que buscan formen parte de la agenda de revisión del paquete económico para 2027, confirmó Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador del Grupo Parlamentario del Morena en el Congreso Local.

Entre ellas, destacó, está el evitar incrementos en los valores catastrales por encima de la inflación, fortalecer el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y revisar el gasto del Poder Ejecutivo estatal.

Además, expuso la postura de la bancada respecto a la revisión de las tablas de valores catastrales, las leyes de ingresos municipales y estatal, así como el Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal.

Señaló que el análisis del paquete económico deberá considerar el impacto de las decisiones fiscales en la economía de las familias queretanas. En ese sentido, la posición del grupo parlamentario es que los valores catastrales no registren incrementos superiores a la inflación, con el objetivo de evitar aumentos al impuesto predial derivados de actualizaciones que excedan ese parámetro.

La diputada Claudia Díaz Gayou presentó propuestas orientadas a fortalecer la educación pública, promover la austeridad gubernamental y revisar la distribución del gasto estatal.

En materia educativa, planteó impulsar un esquema de financiamiento Peso por Peso para la Universidad Autónoma de Querétaro, mediante una reforma legal que permita fortalecer la aportación estatal a la institución y contribuir a sus necesidades de desarrollo académico, investigación e infraestructura.

Propuso revisar el presupuesto del Poder Ejecutivo estatal bajo criterios de austeridad, con el propósito de analizar el gasto gubernamental y procurar que los recursos públicos se destinen a las prioridades de la población.

“La discusión presupuestal deberá considerar no solo el monto de los recursos que ejercerá el Gobierno estatal, sino también su distribución, las prioridades del gasto y los mecanismos de control y transparencia que garanticen su utilización adecuada”.

Al respecto, Santiago Nieto Castillo, Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en el estado de Querétaro, respaldó las propuestas para fortalecer el presupuesto de la UAQ y subrayó la importancia de garantizar plenamente su autonomía universitaria.

Enfatizó que la universidad pública debe consolidarse como un motor de desarrollo, movilidad social y prosperidad compartida para Querétaro. En ese contexto, explicó que el esquema Peso por Peso plantea que, por cada peso aportado por la Federación a la UAQ, el Gobierno estatal aporte una cantidad equivalente.

Señaló que el fortalecimiento financiero de la institución debe acompañarse del respeto a su autonomía jurídica, política, administrativa y presupuestal, por lo que las decisiones sobre el destino de los recursos deben corresponder a la propia comunidad universitaria, sin condicionamientos externos por parte del Ejecutivo estatal.

En materia de austeridad, Nieto Castillo planteó reducir gastos gubernamentales en publicidad , viáticos, honorarios y ceremoniales, con el objetivo de reorientar recursos hacia necesidades prioritarias como agua potable, drenaje, pavimentación y seguridad en las colonias, además de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

Propuso establecer un esquema de proveeduría que favorezca la participación de periodistas y empresas locales en la contratación de servicios de difusión gubernamental, con la finalidad de que la inversión pública tenga un mayor impacto en la economía queretana.