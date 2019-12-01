Baltazar Gaona cierra filas con Torres Piña y cuestiona las diferencias al interior del PT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 20:08:19

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- El presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, manifestó su respaldo a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Cuarta Transformación y llamó a respetar los acuerdos políticos que se construyeron antes del proceso de encuestas.

Su postura deja ver diferencias al interior del Partido del Trabajo, particularmente frente a la pausa anunciada por Reginaldo Sandoval, pues Gaona considera que los compromisos previamente establecidos deben cumplirse y que la palabra empeñada debe tener valor en la política.

El mensaje no pasa desapercibido: desde las propias filas del PT surge una voz que respalda a Torres Piña y apuesta por mantener los acuerdos de la alianza.