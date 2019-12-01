Bajan índices delictivos en el municipio de Querétaro: Juan Luis Ferrusca

Querétaro, Querétaro, a 21 de octubre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que con la creación de la Guardia Cívica y su especialización se ha logrado una baja en la incidencia delictiva hasta del ocho por ciento de enero a octubre del 2025 en comparación del 2024, además de la coordinación con los distintos cuerpos de seguridad en la entidad.

“Se ha logrado una baja en la incidencia delictiva del ocho por ciento en el municipio de Querétaro del ocho por ciento, concretamente en tema de delitos patrimoniales se ha bajado en un 12 por ciento, entonces todos estos trabajos coordinados”.

Añadió que se abrió una nueva convocatoria para la Guardia Cívica, la cual es la encarga de atender como primeros respondientes y una especialización en los cuerpos policiacos de la demarcación.

“Hay convocatoria abierta para la Guardia Cívica, queremos invitar a todos los ciudadanos que quieran incorporarse a esta nueva política pública impulsada por el presidente Felifer (Felipe Fernando Macías Olvera), porque nos trae muchos beneficios a todos los ciudadanos; empezando porque generamos una división en el trabajo donde la Guardia Cívica se encarga de las faltas administrativas, de fiscalizar todo el tema de primeros respondientes de la policía y esto nos trae una especialización”, dijo.

Destacó que la convocatoria para Guardia Cívica y Policía Municipal se mantiene abierta, y todos los aspirantes deben de pasar por ciertos exámenes para determinar si logran ocupar un lugar en la corporación.

“Queremos que sean confiables las personas que trabajan con los ciudadanos, tenemos la intención de llegar a ese número (300 elementos)”.