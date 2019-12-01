Azucena Marín se registra para buscar la titularidad de la Fiscalía de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2026.- La magistrada Azucena Marín Correa se registró en la convocatoria para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Según datos hasta medio día de este jueves suman 14 personas inscritas, entre ellas tres mujeres.

Cuestionada por diversos medios de comunicación, sobre si cuenta con el respaldo del ejecutivo estatal, Marín Correa dijo que mantiene una relación de amistad con el mandatario, pero sostuvo que la decisión corresponde al Poder Legislativo.

“No voy a ocultar una amistad que tengo con él desde hace mucho tiempo, pero en este momento el valor lo tienen los diputados y confío plenamente en el Poder Legislativo”, expresó.

La aspirante a la Fiscalía General de Michoacán aseguró que cuenta con la experiencia y las credenciales necesarias para encabezar la institución. Dijo que busca contribuir a mejorar el trabajo de la institución y combatir la impunidad, uno de los problemas que, señaló, más afectan a la entidad.

“Veo un área de oportunidad, un área de crecimiento muy grande en las labores que se hacen a través de la Fiscalía. Tengo la firme convicción de que necesitamos reconocer el valor de todas las personas que la integran y respaldar a quienes están al frente. Un ejército alcanza su fortaleza con liderazgo, pero también con quienes realizan el trabajo cotidiano”, afirmó.

Azucena Marín Correa consideró que el personal requiere herramientas y apoyo ante las jornadas extensas y la complejidad de las tareas que enfrenta. También planteó la necesidad de revisar de manera integral el funcionamiento de la institución, con atención a las condiciones de trabajo de sus integrantes.

“Hay que preguntarle a las personas qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo se sienten respecto a lo que hacen. Nunca les preguntamos qué necesitan para ser mejores. Tenemos que regresar al humanismo de las instituciones”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que una mujer encabece la Fiscalía, dijo que es momento de que las mujeres con capacidad asuman responsabilidades y cuestionó que la convocatoria estuviera redactada en masculino. Consideró que debió incorporar un lenguaje más incluyente y perspectiva de género.

La magistrada también respondió a los señalamientos que podrían surgir por su cercanía con el gobernador y a la posibilidad de que la llamen “fiscal carnal”. Dijo que espera responder a esas críticas con su trabajo y demostrar que busca servir a Michoacán.

“Ese mote te lo pueden dar, porque no puedes decirle a la gente qué decir. Yo espero demostrar con hechos que tengo verdaderas ganas de servir a Michoacán”, señaló.

Afirmó que, si el Congreso la elige, renunciaría a la magistratura y buscaría permanecer nueve años en el cargo. Negó que vea la Fiscalía como un trampolín político y aseguró que no buscaría otra candidatura después de concluir su gestión.