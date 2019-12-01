Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó que los muebles e inmuebles pertenecientes a los municipios, podrán ser enajenados cuando se tengan gastos elevados en su conservación y sostenimiento, previa autorización del Honorable Cabildo.

Lo anterior, al aprobar el Dictamen elaborado por las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con la de Hacienda y Deuda Pública mediante la cual se reforma, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Las y los legisladores michoacanos votaron a favor de la propuesta en la que se atendió la reclasificación que con anterioridad llevó a cabo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de los Conceptos de Ingresos denominados “Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles” y el de “Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles”, los que, hasta el ejercicio fiscal del año 2026 se clasificaban en el Rubro de Aprovechamientos, y para el ejercicio fiscal 2027, pasarán a registrarse en el Rubro de Productos.

En el ordenamiento, las y los integrantes de la 76 Legislatura establecieron que en ningún caso podrán enajenarse bienes de uso común, o destinados a un servicio público municipal, mientras tengan ese carácter o destino.

En el Artículo 187 Quinquies se estableció que tendrán el carácter de Aprovechamientos, los ingresos que se obtengan por concepto de arrendamiento de sus bienes muebles o inmuebles, mismos que se determinarán por medio de contratos que previamente se celebren con los usufructuarios, con sujeción a las bases que establezcan previamente los Ayuntamientos respectivos, representados por su Presidente Municipal.

Mientras que en el 187 Sexies, que el arrendamiento de piso, por la introducción de ganado a los rastros municipales, se cubrirá en la oficina correspondiente conforme a la cuota o tarifa que determinen las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.

En el Artículo 194 de mismo ordenamiento, se precisó que Aprovechamientos son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación municipal; cuyos elementos pueden no estar previstos en una Ley sino, en una disposición administrativa de carácter general, provenientes de multas e indemnizaciones no fiscales, reintegros, juegos y sorteos, donativos, entre otros.

Mientras que en el 200 Bis se estableció que los Aprovechamientos Patrimoniales son los ingresos que se perciben por recuperaciones de capital o en su caso patrimonio invertido, de conformidad con la legislación aplicable en la materia y otros conceptos análogos.