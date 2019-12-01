Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 15:41:52

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- En el marco del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, el Ayuntamiento de Zitácuaro inauguró la tradicional Feria de la Revolución 2026, instalada en la Unidad Deportiva La Joya, donde permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre.

El Gobierno Municipal, encabezado por Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, impulsa esta festividad como parte de las tradiciones locales y como un espacio de esparcimiento para las familias y visitantes de la región Oriente de Michoacán.

Entre los principales atractivos destaca la presentación de Sonora Herencia Dinamita, el viernes 20 de noviembre, en el Teatro del Pueblo, donde la música y el baile formarán parte de los festejos conmemorativos.

El Ayuntamiento de Zitácuaro invita a la ciudadanía a disfrutar de esta feria, que forma parte de las celebraciones populares del municipio y contribuye a mantener vivas sus tradiciones.