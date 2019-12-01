Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 15:35:07

Zitácuaro, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- En el Cerrito de la Independencia, el Ayuntamiento de Zitácuaro, encabezado por el presidente municipal Antonio Ixtláhuac, conmemoró el 168 aniversario del decreto que otorgó a la entonces Villa de Zitácuaro el título de Ciudad de la Independencia.

El 17 de noviembre de 1858, el entonces gobernador de Michoacán, general Epitacio Huerta, expidió el decreto mediante el cual Zitácuaro recibió esta distinción, en reconocimiento a su participación en la lucha por la Independencia de México.

En la ceremonia cívica participaron la síndica municipal, regidoras, regidores y otros funcionarios municipales, quienes recordaron la trascendencia histórica de este acontecimiento y su significado para el municipio.

Con esta conmemoración, el Ayuntamiento de Zitácuaro destacó la importancia de preservar la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el legado insurgente que forma parte de la identidad y el orgullo de las y los zitacuarenses.