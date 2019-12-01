Ayuntamiento de Salvador Escalante exige verdad y justicia por el caso de Lázaro Mendoza Ramírez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 17:29:10

Salvador Escalante, Michoacán, 18 de abril de 2026.- El Ayuntamiento de Salvador Escalante expresa su profundo pesar y solidaridad con la familia de Lázaro Mendoza Ramírez, con la comunidad de Paramuén y con todas las personas que hoy viven este momento con dolor, tristeza e indignación.

Desde que se conoció su desaparición, el Gobierno Municipal activó acciones de acompañamiento, coordinación institucional y gestiones formales ante las autoridades competentes, además de mantener apoyo operativo dentro del ámbito de sus facultades. También se promovieron recursos legales extraordinarios para exigir que se agotaran todas las vías de búsqueda y atención.

Hoy, frente a hechos que lastiman a toda la comunidad, la exigencia es clara: verdad, justicia y esclarecimiento pleno. Nada sustituye la necesidad de que este caso se investigue a fondo y se determinen responsabilidades conforme a la ley.

La presidenta municipal ha mantenido disposición total para atender a la comunidad, comunicación permanente con las instancias competentes y cercanía con la población, privilegiando en todo momento la tranquilidad de las familias y el respeto a la comunidad.

Salvador Escalante merece respuestas, unidad y responsabilidad pública. Este Gobierno seguirá presente, acompañando a la gente y colaborando hasta que haya claridad en los hechos.