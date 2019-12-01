Ayuntamiento de Quiroga suma esfuerzos con el Gobierno del Estado para impulsar el campo: Alma Mireya González

Quiroga, Michoacán a 30 de enero del 2026.- Con el objetivo de impulsar y respaldar a las familias trabajadoras del campo, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la recepción del equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, con quienes se llevó a cabo la Reunión del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable.

La alcaldesa destacó que este espacio de coordinación, en el que se contó con el acompañamiento de la Dirección de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, permitió que las y los encargados y jefes de tenencia de las rancherías y comunidades conocieran de primera mano los programas que se estarán trabajando de manera conjunta para fortalecer la productividad y el bienestar del sector rural.

Durante la reunión se abordaron acciones orientadas al fortalecimiento de los principales productos agrícolas del municipio, como el maíz y el trigo, así como el impulso a los huertos de traspatio, que representan una fuente importante de autoconsumo y comercio local para las familias de Quiroga, además de cultivos forrajeros que apoyan la actividad ganadera de la región.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que desde el Ayuntamiento se trabaja de manera permanente para generar condiciones que fortalezcan el desarrollo rural sustentable, apostando por programas que beneficien directamente a las comunidades y reconozcan el esfuerzo diario de quienes trabajan la tierra.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal de Quiroga seguirá sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y las comunidades, para impulsar un campo más fuerte, productivo y con mayores oportunidades para las familias quiroguenses.