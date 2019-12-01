Ayuntamiento de Quiroga convoca a integrarse a la Policía de Seguridad Pública Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:55:46

Quiroga, Michoacán, a 15 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias quiroguenses, el Ayuntamiento de Quiroga lanzó la convocatoria para que ciudadanas y ciudadanos interesados se integren a la Policía de Seguridad Pública Municipal.

La administración municipal invita a mujeres y hombres con vocación de servicio, compromiso social y sentido de responsabilidad a formar parte del cuerpo de seguridad, contribuyendo de manera directa al cuidado y protección del municipio.

La recepción de documentos y solicitud de información se realiza de manera presencial en la Presidencia Municipal de Quiroga, en la Oficina de Recursos Humanos, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Las y los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial, entre los que se encuentran la edad requerida, documentación personal, escolaridad mínima y demás criterios necesarios para el proceso de selección.