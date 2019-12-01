Ayuntamiento de Morelos exhorta a beneficiarios a recoger fertilizante del programa Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 20:39:55

Morelos, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.– El Ayuntamiento de Morelos, encabezado por el presidente municipal Julio César Conejo Alejos, hace un atento llamado a las y los beneficiarios del programa de fertilizante del Bienestar que aún no han acudido por su apoyo, para que realicen la recolección en el último día establecido.

Se informa que la fecha límite será únicamente el día de mañana, 31 de marzo de 2026, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Villa Morelos.

Las autoridades municipales destacaron la importancia de acudir en tiempo y forma, ya que este apoyo representa un respaldo directo al campo y a la productividad de las familias del municipio.

Asimismo, para cualquier duda o información adicional, las y los interesados pueden acudir a la Oficina de Desarrollo Rural, donde serán atendidos por el personal correspondiente.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de seguir trabajando en favor del sector agrícola, impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo rural en Morelos.