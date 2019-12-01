Ayuntamiento de Morelos apoya con la construcción de baños en unidad deportiva en San Vicente La Noria: Julio César Conejo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 18:55:45

Villa Morelos, Michoacán, a 8 de abril del 2026.- El compromiso con las necesidades de la gente se refleja en acciones concretas, por lo que el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, atendió las gestiones de habitantes de San Vicente La Noria para la construcción de baños en el campo deportivo de la comunidad, una obra prioritaria para quienes hacen uso de este espacio.

Gracias al respaldo del alcalde, se ha brindado el material necesario para la edificación de estos sanitarios, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en el proyecto.

Vecinos y beneficiarios reconocieron el apoyo otorgado, destacando la disposición del edil para escuchar y dar respuesta a sus solicitudes.

Actualmente, la obra presenta un avance cercano al 50 por ciento, resultado del trabajo conjunto entre autoridades y comunidad. Este progreso representa un paso importante para mejorar las condiciones del espacio deportivo y fortalecer la convivencia social.

Cabe destacar que el presidente municipal ha mantenido cercanía constante con la comunidad, asegurando que la obra continúe sin contratiempos y reiterando su compromiso de seguir al pendiente de las necesidades que surjan durante su ejecución.

El presidente municipal reiteró que su administración es un gobierno con causa, enfocado en atender las demandas reales de la población.

Asimismo, destacó que continuará impulsando acciones que dignifiquen los espacios públicos y beneficien directamente a las familias de Morelos.

Julio César Conejo Alejos se consolida como un presidente en movimiento, cercano a la gente y comprometido con el desarrollo de su municipio, trabajando de la mano con la ciudadanía para que las obras y apoyos sigan llegando a cada rincón de Morelos.