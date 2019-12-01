Ayuntamiento de Morelia prioriza obras ciudadanas del Presupuesto Participativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 19:14:07

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso con las obras ciudadanas del Presupuesto Participativo mediante acciones concretas.

En sesión de Cabildo, se aprobó por unanimidad la modificación del Programa Anual de Inversión 2025, con un ajuste compensado de 26 millones 367 mil 296 pesos. Este ajuste incluye: 12 registros de obras a reprogramar, 2 registros de obras canceladas, 2 registros de obras nuevas, 9 registros de ampliaciones y 10 registros de reducciones. Como resultado, el Programa Anual de Inversión modificado contempla 141 registros de obras por un total de 603 millones 597 mil 491 pesos.

Con el objetivo de priorizar los proyectos surgidos de las necesidades ciudadanas, de los 22 registros de obras del Presupuesto Participativo 2025, 12 serán reprogramados al ejercicio fiscal 2026 y financiados con recursos del Presupuesto de Egresos 2026, debido a que aún no se han completado sus expedientes técnicos.

Asimismo, se aprobó una ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025 por 30 millones 841 mil 227 pesos, elevando el total a 4 mil 003 millones 659 mil 276 pesos.

Paralelamente, el Alcalde solicitó el análisis y aprobación de un convenio para destinar recursos provenientes de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en 2025 a acciones de pavimentación en municipios, lo que permitirá intervenir vialidades en la zona rural de Morelia.