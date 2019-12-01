Ayuntamiento de Morelia prioriza el ordenamiento en favor de la ciudadanía

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- En el marco de la Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Morelia, el Cabildo aprobó el acuerdo mediante el cual se otorga el visto bueno al proyecto de actualización 2025 del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Morelia, Michoacán de Ocampo 2012, refrendando el compromiso institucional con la planeación responsable y el desarrollo sostenible del municipio.

Durante la sesión, también se aprobaron diversos dictámenes presentados por las comisiones del Ayuntamiento. En particular, al abordarse el dictamen relativo a la autorización definitiva de un desarrollo habitacional de interés social, bajo el régimen de propiedad en condominio denominado “Cumbres del Alba”, la regidora Mariana Orozco Hernández solicitó la revisión del mismo, a fin de que el desarrollador modifique y presente una nueva propuesta de área de donación, que sea analizada nuevamente por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, así como por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, con el objetivo de que dicho espacio sea de utilidad para el municipio, ya sea como áreas verdes, escuelas o centros de salud.

Ante este planteamiento, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar intervino con sensibilidad y apertura, escuchando la propuesta y sugiriendo que el dictamen fuera regresado a comisiones para su revisión y replanteamiento, priorizando el crecimiento ordenado y el bienestar de la ciudadanía. La propuesta fue aprobada por unanimidad del Cabildo.

“Con base en lo que usted ha expuesto yo sugiero lo regresemos a comisiones para que sea revisado y replanteado y con mucho gusto se atienden y se escuchan todas las voces”, expresó el alcalde.

La regidora Lucila Martínez Manríquez reconoció esta determinación al señalar: “Reconocerte, presidente, este acto de congruencia y responsabilidad con la finalidad de que se vuelva a revisar este dictamen (…) creo que debemos ser responsables de nuestras acciones y hoy lo hemos o lo estamos demostrando empezando por el presidente”.

En el mismo sentido, el regidor Salvador Arvizu Cisneros manifestó: “Yo celebro esa congruencia que hoy tú pones en la mesa, presidente”.

Finalmente, se destacó también la aprobación del dictamen que resuelve la iniciativa para fortalecer la implementación, eficiencia y evaluación de los manuales de procedimientos, documentos fundamentales que regulan el desarrollo de los trabajos administrativos de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública municipal, en beneficio de un gobierno más ordenado y eficiente al servicio de la ciudadanía.