Ayuntamiento de Morelia conmemora CCXX Aniversario del Natalicio de Benito Juárez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 10:20:55

Morelia, Michoacán; 21 de marzo de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia conmemoró este sábado el CCXX Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, con un acto cívico en el que se llamó a que el recuerdo del Benemérito de las Américas sirva de inspiración para la defensa de la legalidad.

Héctor Manuel García Chávez, muy respetable gran maestro de la Gran Logia Lautariana de México, fungió como orador oficial con un mensaje al pie del monumento a Benito Juárez, en la plaza que lleva su nombre en el corazón de la capital michoacana.

Durante su intervención, recordó los ideales del Benemérito de las Américas por defender la educación laica y la prevalecía del Derecho por encima de cualquier institución o poder.

"Los principios no se heredan, se ejercen; y la legalidad no se presume, se defiende", manifestó el orador.

Asistieron al evento Iván Fernando Barrales Alcántara, director general del Colegio de Morelia; José Murguia Magaña, director de la Clínica Municipal Poniente; así como los muy respetables grandes maestros y maestras de las diversas logias: Irma Valle González, María de los Angéles Vásquez Martínez, Emma Rivera Camacho, Iraide Rosales Navarro y Javier Velázquez López.

Cabe señalar que previamente se llevó a cabo el izamiento de bandera en la Plaza Melchor Ocampo y, al término de la ceremonia cívica, se cumplió con el tradicional depósito de ofrenda floral.

Conmemorando a los héroes de nuestra patria, la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sigue construyendo el mejor lugar para vivir.