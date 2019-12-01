Ayuntamiento de Morelia celebra a la Policía Municipal con un festejo familiar lleno de alegría

Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- En un ambiente de convivencia, alegría y reconocimiento, el Ayuntamiento de Morelia celebró el Día del Policía con una comida organizada especialmente para las mujeres y hombres que integran la corporación, quienes asistieron acompañados de sus familias para disfrutar de un festejo lleno de música, regalos y gratas sorpresas.

Durante el evento, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció el compromiso, la entrega y el esfuerzo diario de las y los policías que trabajan por la seguridad de la capital michoacana.

“Quiero agradecerles lo que hacen por nuestra ciudad, hay que cuidarla porque aquí viven nuestras familias, vivimos todos, y queremos lograr que Morelia sea el mejor lugar para vivir”, expresó el alcalde ante las y los asistentes.

Por su parte, el Comisionado de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo destacó que la Policía de Morelia es una corporación comprometida con la ciudad y con la sociedad, y que todos los días sale a las calles con la convicción de brindar un buen servicio a la ciudadanía.

La celebración se convirtió en un espacio de cercanía y reconocimiento, donde las familias fueron protagonistas y donde el Ayuntamiento de Morelia refrendó su respaldo a quienes, con vocación y responsabilidad, velan diariamente por la tranquilidad de las y los morelianos.