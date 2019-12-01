Ayuntamiento de Los Reyes impulsa campaña de brassier oncológico y prótesis de mama en apoyo a mujeres que enfrentan el cáncer

Fecha: 1 de Septiembre de 2025
Los Reyes, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- En apoyo a las mujeres que enfrentan cáncer, el Ayuntamiento de Los Reyes impulsa campaña de brassier oncológico y prótesis de mama, subrayó el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, tras refrendar su compromiso de ser un gobernante cercano y sensible a las causas que más importan a la ciudadanía.

En coordinación con el DIF Municipal, encabezado por Evangelina Solís Rivera, presidenta honorífica del DIF Municipal, y con el apoyo de Liliana Jiménez, asesora honorífica, así como de la Dirección de Salud Municipal a cargo de doctora Elodia Janeth Barragán Cárdenas, se puso en marcha la Campaña de Brassier Oncológico y Prótesis de Mama, una acción que busca contribuir al bienestar y la confianza de las mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

La campaña estará vigente hasta el próximo 15 de septiembre en las instalaciones del DIF Municipal. Con una cuota de recuperación de 470 pesos, las beneficiarias podrán acceder a este importante apoyo que no solo mejora su calidad de vida, sino que también les brinda esperanza y fortaleza para continuar su lucha.

“El Gobierno Municipal trabaja con el corazón, acompañando a cada mujer en este proceso, porque todas merecen sentirse fuertes, respaldadas y seguras”, expresó el alcalde.

Con estas acciones, la administración municipal reitera que el cuidado de la salud y la atención a los sectores más sensibles de la población son prioridad para construir un Los Reyes más humano y solidario.

